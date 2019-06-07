Годовая инфляция в апреле перешла к нисходящему тренду, который укрепится во второй половине года. Об этом говорится в майском выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» , подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

Как указывают эксперты ДИП ЦБ, решения регулятора по денежно-кредитной политике во второй половине 2018 года позволили сбалансировать риски, связанные с ценовой динамикой. В результате инфляция может замедлиться до 4% уже в I квартале 2020 года.

«В апреле годовая инфляция перешла к нисходящему тренду, который укрепится во второй половине года. Это сопровождается стабилизацией темпов роста наиболее устойчивых компонентов индекса потребительских цен на уровне, соответствующем четырехпроцентной инфляции», — отмечается в бюллетене.

Согласно уточненным данным Росстата, в апреле годовая инфляция замедлилась до 5,17% с 5,25% в марте, напоминают аналитики ДИП Центробанка, подчеркивая, что замедление годового темпа роста потребительских цен произошло впервые с июня прошлого года

По их оценке, основанной на недельных данных Росстата, в мае рост потребительских цен составил 0,3% в месячном выражении (5,1% — в годовом). Аннуализированные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен предварительно оцениваются на уровне, близком к 4%.

Основными проинфляционными рисками на среднесрочном горизонте остаются геополитические факторы и всплески волатильности на финансовых рынках, высокие темпы роста потребительского кредитования, вторичные эффекты, связанные с повышенными инфляционными ожиданиями бизнеса и населения, рост дефицита кадров на рынке труда, отмечается в «Трендах».

Эксперты также пишут о том, что замедление роста российской экономики в начале 2019 года носило временный характер. К середине года прекращение действия ряда негативных факторов и оживление бюджетных расходов ускорят рост экономики при отсутствии новых значимых негативных внешних факторов, полагают авторы бюллетеня.

«По итогам вышедшей к 24 мая статистики оценка роста ВВП во II квартале 2019 года cоставила 0,3% квартал к кварталу, показав небольшое снижение по сравнению с апрельской оценкой. В III—IV кварталах рост ВВП составит около 0,4% квартал к кварталу. Таким образом, экономический рост постепенно ускорится после краткосрочного замедления в начале 2019 года. В частности, рост в ближайшие месяцы рост может достичь темпов, соответствующих потенциалу, или немного превысить их, отражая постепенное закрытие образовавшегося в конце 2018 — начале 2019 года отрицательного разрыва выпуска. Текущие оценки могут быть скорректированы в дальнейшем по мере выхода новых порций краткосрочной статистики», — говорится в бюллетене.

Также отмечается, что на фоне роста рисков для мировой экономики российские финансовые рынки оставались в целом стабильными. Тем не менее развитие ситуации в странах с развитыми и формирующимися рынками и санкционные риски остаются доминирующими факторами для российского финансового рынка.



В обзоре уточняется, что содержащиеся в нем выводы могут не совпадать с официальной позицией Банка России.