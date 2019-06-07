Доля доллара в валютном кредитовании корпоративного сектора уменьшается за счет других валют. Об этом свидетельствуют данные, представленные в майском выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» , подготовленном департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

Оперативная статистика по кредитному портфелю в апреле указывает на замедление роста рублевого кредитования нефинансовых организаций до 0,5% в месячном выражении после поправки на сезонность. Однако во втором полугодии 2018 года — I квартале 2019 года темпы роста рублевого портфеля оставались относительно высокими, находясь вблизи оценок оптимального роста кредитования, указывают авторы доклада. Продолжающееся сокращение объема валютных корпоративных кредитов обусловило уменьшение общего портфеля корпоративных кредитов на 0,4% в месячном выражении после поправки на сезонность и валютную переоценку.

«Предварительные данные кредитного регистра за I квартал 2019 года показывают, что в валютной составляющей портфеля происходит постепенное снижение роли доллара США за счет роста объемов кредитования в других валютах», — констатируют авторы «Трендов», замечая, что в целом выдачи валютных кредитов сокращаются.

Согласно приведенной в докладе таблице, в I квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го объем выдачи новых валютных кредитов резидентам сократился в рублевом эквиваленте (с устранением валютной переоценки) на 19,3%, в том числе в долларах — на 32,6%. В то же время объем выдачи кредитов в евро вырос на 9%, в японских иенах — на 15%, в китайских юанях — на 2 467,6% (рост стартовал с низкой базы), в других валютах — на 4,1%.

Согласно докладу, сокращение объема новых валютных кредитов наиболее заметно в секторах «операции с недвижимым имуществом», «металлургическое производство» и «оптовая торговля».

В то же время активный рост новых валютных выдач в I квартале зафиксирован в сегментах «производство автотранспортных средств», «производство прочих готовых изделий», «производство кокса и нефтепродуктов», «деятельность по предоставлению финансовых услуг».



В бюллетене указано, что содержащиеся в нем выводы могут не совпадать с официальной позицией Банка России.