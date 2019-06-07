Банковская система практически готова к постепенному переходу на проектное финансирование жилищного строительства, сказала заместитель председателя Банка России РФ Ольга Полякова в ходе ПМЭФ-2019.

«Основное подтверждение этому — запас капитала банков. Почти 100 уполномоченных банков. Запаса капитала этих банков в разы выше цифры 6,4 триллиона рублей, указанной в паспорте нацпроекта», — сказала она.

По словам Поляковой, в настоящее время 1 000 застройщиков подали 1 557 заявок в 18 уполномоченных банков. На сегодняшний день заключено кредитных договоров на 75 млрд рублей и 8,5 млрд рублей размещены на эскроу-счетах.

Напомним, с 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.