Банк «Открытие» и группа компаний «Медси» вместе подписали кредитное соглашение на финансирование проекта по строительству многофункционального медицинского центра на Мичуринском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Кредит объемом 5,5 млрд рублей предоставляется сроком на семь лет.

В состав медицинского комплекса войдут клинико-диагностический центр для детей и взрослых, дневной стационар, круглосуточный стационар с центром высокотехнологичной хирургии.