Спор между акционерами банка «Восточный» и уголовное дело в отношении менеджеров фонда Baring Vostok, который является одной из сторон корпоративного конфликта, не связаны между собой, их необходимо разделять. Об этом директор направления «Новый бизнес» АСИ Артем Аветисян, чья компания «Финвижн» владеет пакетом в банке «Восточный», заявил в интервью «России 24» , впервые прокомментировав ситуацию.

«В первую очередь нужно отделить одно от другого», — заметил Аветисян. По его словам, заявления в СМИ, которые делаются «с подачи коллег из Baring Vostok», о том, что «уголовное дело в отношении менеджеров фонда Baring Vostok связано с корпоративным спором, — это абсурд и совершенная ложь». «Как бы ни завершилось уголовное дело, что бы ни решил суд в отношении менеджеров Baring Vostok, — это никак не повлияет на тот корпоративный спор, который у нас уже идет достаточно долгое время. Он начался где-то год назад и как минимум будет продолжаться еще полтора-два года», — сказал Аветисян.

По просьбе журналиста он напомнил суть корпоративного конфликта: «Если вкратце, то фонд не выполнил условие соглашения, подписанного с моей международной компанией, — фактически отказался и незаконно удерживал акции (банка «Восточный». — Прим. Банки.ру), которые должен был передать». «Вначале фонд сообщил, что у них заблокирован счет и они не могут принять деньги для передачи акций. В дальнейшем мы отправляли достаточно много факсов, и у них был отключен факс. Фактически — не выходили на связь. И нам ничего не оставалось делать, как уже подать в суд», — пояснил Аветисян.

«Я вначале в эту историю (о заблокированном счете. — Прим. Банки.ру) не поверил, но мне сказали, что фонд репутабельный, все его знают. И мы настолько доверяли, честно говоря, что даже те соглашения, которые подписывали, мы доверили делать юристам фонда. Мы даже не нанимали своих юристов… То, что мы слышали на рынке, — безупречная репутация, и никаких не будет проблем», — сказал совладелец «Восточного».

Он подчеркнул, что суд в России «уже установил незаконность удержания акций и невыполнения соглашения».

Отвечая на просьбу прокомментировать решение комиссии по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей, которая все-таки также связала заявление миноритария «Восточного» в правоохранительные органы на менеджмент Baring Vostok с корпоративным конфликтом в банке, Аветисян прежде всего отметил, что «решение комиссии по этике должно быть строго конфиденциально», между тем еще «до того момента, как ответчики получили решение, уже это попало в СМИ».

Напомним, о решении комиссии РСПП недавно сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к этой организации. Комиссия пришла к выводу, что, подав заявление о хищении 2,5 млрд рублей из банка «Восточный», его акционер Шерзод Юсупов нарушил принципы корпоративной этики, поскольку обратился в правоохранительные органы на фоне корпоративного конфликта в банке и прибег к этой мере без использования других способов разрешения спора.

Baring Vostok обратился в комиссию по этике после того, как в феврале были арестованы основатель и руководитель фонда Майкл Калви и трое других сотрудников фонда: их обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей из банка «Восточный», в котором фонду принадлежит 51,6%. Калви связывал уголовное преследование с корпоративным конфликтом с Артемом Аветисяном (его компании «Финвижн» принадлежит 32,02% в «Восточном») и Юсуповым (входит в совет директоров банка и владеет 4,8% его акций): в частности, структура Baring Vostok отказалась исполнять опцион и продавать компании «Финвижн» 9,99% акций «Восточного», второй спорный вопрос — допэмиссия акций банка на 5 млрд рублей.

Комиссия по этике при РСПП «должным образом не уведомила (ответчиков. — Прим. Банки.ру), быстро собралась, пригласила тех арбитров, которые уже до этого высказывались именно с точки зрения связки уголовного дела и корпоративного спора», обратил внимание Аветисян в интервью.

«Единственное, чего добивается заявитель (по уголовному делу Шерзод Юсупов. — Прим. Банки.ру), — это возмещение ущерба», — утверждает Аветисян.

Он дал понять, что увязывание уголовного дела с корпоративным спором может быть выгодно Baring Vostok «не только для влияния на общественное мнение внутри страны, а также и для судов, которые идут в Лондоне». «Ведь у нас претензий к фонду более чем на 22 миллиарда рублей. И понятно, что (выгодно. — Прим. Банки.ру) представлять Россию в таком свете, что здесь используются инструменты давления», — сказал владелец «Финвижн».

Что касается влияния этой истории на инвестиционный климат, то Аветисян высказал мнение, что «она заставит задуматься прежде всего тех людей, кто управляет деньгами инвесторов». «Ведь если мы возьмем любой фонд, то фактически менеджеры фонда управляют на 90%, а иногда и на 100% не своими деньгами — они управляют деньгами инвесторов. И к этим деньгам нужно относиться максимально бережно. Недопустимо использование различных схем, нецелевое использование, я уже не говорю о хищении», — сказал совладелец банка «Восточный».

«Я вообще считаю, что надо ужесточить законодательство в отношении управляющих деньгами инвесторов. Это будет их защищать. Я сейчас не говорю про рыночные риски. Я говорю про случаи, когда допускаются финансовыми менеджерами… подобного рода ситуации. Поэтому в долгосрочном плане для инвесторов это определенный сигнал, что их инвестиции будут защищены», — заявил Аветисян.

«Конечно, детали этого дела ни в коем случае нельзя комментировать до суда… На текущий момент у многих есть какие-то вопросы, но я уверен, что они в дальнейшем прояснятся и время расставит все точки над i», — заключил он.



Аветисян добавил, что банк «Восточный» стабильно работает (так, с момента объединения с «Юниаструмом» в 2017 году он стал показывать устойчивую прибыль, по МСФО в 2018 году заработал более 12 млрд рублей), но если бы «те усилия, которые акционеры тратят на корпоративный спор», были направлены на развитие, то банк «был бы еще более успешным».