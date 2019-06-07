Агентство по страхованию вкладов с 10 июня начинает выплату страхового возмещения вкладчикам Кемсоцинбанка (Кемерово). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Страховка будет выплачиваться в четырех субъектах РФ: Кемеровской области, Красноярском крае, Белгородской области и Санкт-Петербурге. Согласно реестру обязательств Кемсоцинбанка, за компенсациями на сумму порядка 1,7 млрд рублей могут обратиться около 2,5 тыс. вкладчиков, в том числе около 200 малых предприятий с суммой требований порядка 35 млн рублей. В Кемеровской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 1,65 млрд рублей могут обратиться 2,3 тыс. вкладчиков, включая 135 малых предприятий с суммой требований примерно 23,6 млн рублей.

Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страховки вкладчикам Кемсоцинбанка стал банк «Уралсиб».

«Банк «Уралсиб» получил наиболее высокий рейтинг среди участников конкурса, так как представил лучшее предложение по организации выплаты страхового возмещения, включающее осуществление выплаты страхового возмещения во всех населенных пунктах, где имелись структурные подразделения Кемсоцинбанка (Кемерово, Новокузнецк, Киселевск, Красноярск, Белгород, Санкт-Петербург), а также пропускную способность этих подразделений», — пояснили в АСВ.

Прием заявлений от вкладчиков Кемсоцинбанка на выплату компенсаций по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты будут осуществляться через банк-агент в течение как минимум года (см. список офисов «Уралсиба» , в которые можно обращаться), а о дальнейших выплатах агентство сообщит дополнительно.

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке по состоянию на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату наступления страхового случая.



Лицензия у Кемсоцинбанка была отозвана 31 мая этого года.