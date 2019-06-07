Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) ведет работу по созданию собственной аналитической платформы с использованием таких технологий, как искусственный интеллект и машинное обучение, сообщил ТАСС генеральный директор АКРА Игорь Зелезецкий на полях Петербургского международного экономического форума.

«Мы активно инвестируем в персонал и также в IT-платформу, которую мы строим. Вся архитектура этой платформы будет продумана и модернизирована для того, чтобы мы работали с big data, с очень большими числовыми нагрузками: машинное обучение, искусственный интеллект. Эта платформа уже заточена непосредственно под подобную работу», — сказал он.

По словам Зелезецкого, с помощью данной платформы АКРА станет более конкурентоспособно «не только на российском рынке и не столько на российском рынке, сколько на мировых рынках».

Гендиректор АКРА также отметил, что рейтинговое агентство продолжает работу по расширению сотрудничества с рейтинговыми агентствами стран БРИКС.

«Мы довольно большую работу ведем в направлении БРИКС. То, как это развивается сейчас, скорее, речь идет не об одном наднациональном рейтинговом агентстве БРИКС, а о содружестве, коалиции рейтинговых агентств из стран БРИКС», — пояснил он, отметив, что преимущество этой модели заключается в том, что рейтинговые агентства, которые уже работают в странах — членах БРИКС, не будут подвержены конкуренции со стороны одного наднационального рейтингового агентства, в том числе конкуренции на международном рынке.