Законопроект об увеличении страховой суммы возмещения по депозитам в российских банках для некоторых категорий граждан может быть принят до конца 2019 года. Об этом в кулуарах ПМЭФ-2019 сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, документ будет внесен в парламент до конца июня и может быть принят в первом чтении до конца весенней сессии.

«Где-то в июне внесем уже. Документ уже подготовлен. Я думаю, во второй половине июня [внесем]. В июле в одном чтении рассмотрим», — сказал Аксаков.

Предложение повысить страховое возмещение по депозитам до 10 млн рублей для некоторых категорий заемщиков ранее выдвинуло Агентство по страхованию вкладов. Идею поддерживают и в ЦБ.

Только 57,4% от общего объема вкладов попадают под существующий порог страховых выплат в 1,4 млн рублей, говорила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, если смотреть по количеству счетов вкладчиков, то 99,5% полностью покрываются страховой защитой, но по объему эта доля существенно ниже.

Банк России предлагает распространить повышенную страховку по депозитам на тех вкладчиков, кто получил наследство, страховые или социальные выплаты, выплаты по решениям судов или деньги от продажи недвижимости.