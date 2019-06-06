ВТБ считает опасения в связи с ростом потребительского кредитования необоснованными и продолжает работать в направлении снижения ставок. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в интервью телеканалу РБК в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Из своей практики работы мы сегодня не видим никаких предпосылок для возникновения какого-то нового кризиса неплатежей именно в сфере потребительского кредитования», — заявил Печатников и отметил, что в этой связи опасения ЦБ и МВФ по рискам кредитования не до конца просчитаны.

«Мы стараемся не доводить размер долговой нагрузки наших клиентов выше 18—19%. Сегодня принципы ответственного кредитования реализуются в полном объеме», — добавил он.

По словам Печатникова, ВТБ уже обеспечил снижение ставок по кредитам для многодетных семей, с первоначальным большим взносом, а также по крупным кредитам. «Если в целом макроэкономика позволит нам двигаться дальше по снижению ставок, то, конечно, мы будем одним из первых банков, кто реализует движение по снижению цен на ипотеку», — добавил он.