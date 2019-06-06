В Волгограде перед судом предстанет участник организованной преступной группы, специализировавшейся на мошенничествах в сфере автострахования, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя г. Грозного. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное в составе организованной группы, в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в составе организованной группы, в особо крупном размере)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, обвиняемый в период с февраля по сентябрь 2017 года в составе организованной преступной группы из семи человек инсценировал дорожно-транспортные происшествия на территории Волгограда.

В дальнейшем на основании фиктивных документов участники организованной группы получили страховые выплаты в общей сумме свыше 1,6 млн рублей.

С ноября 2018 года по март 2019 года обвиняемый находился в розыске.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Волгограда для рассмотрения по существу.

Остальные шесть участников преступной группы осуждены к различным срокам лишения свободы и в настоящее время отбывают назначенное судом наказание.