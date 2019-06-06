Полиция задержала мошенников, которые под видом почтальонов меняли пенсионерам старые купюры на купюры «банка приколов», общий ущерб составил около 1 млн рублей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

«Установлено, что злоумышленница под видом почтальона проникала в квартиры к пожилым людям и сообщала, что в настоящее время в обращение поступают новые денежные средства, в связи с чем она предлагала поменять старые банкноты, а взамен отдавала пенсионерам купюры «банка приколов». После обмена женщина спешно покидала квартиры и скрывалась на автомобиле, за рулем которого находился ее знакомый», — пояснила Петрова.

По ее словам, злоумышленники также совершили девять аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории Московской и Владимирской областей, а общий материальный ущерб составил около 1 млн рублей.

Задержанным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается причастность фигурантов к аналогичным противоправным действиям.