Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил включить магистратуру и аспирантуру в рабочий стаж. Об этом он сообщил в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».



«И аспирантуру, и магистратуру нужно внести в рабочий стаж. У нас бакалавриат — первая ступень образования. После нее ребята получили знания и уже могут идти на работу. А если они выбирают научный путь дополнительного образования, обучения в магистратуре — эти два года обязательно должны зачисляться в рабочий стаж, самый минимальный. Это же все-таки большая научная работа. Написание магистерской диссертации — это новые возможности, которые они не упускают, выбирая научные знания вместо «короткого» рубля», — отметил Чернышов.

Депутат также выразил надежду о скором решении этого вопроса. «Я выступаю с такой инициативой. Думаю, что этот вопрос будет достаточно быстро решен», — добавил Чернышов.

Ранее ректор МГУ имени М. Ломоносова Виктор Садовничий высказывал говорил, что сейчас лишь небольшое число студентов поступает в аспирантуру. По его мнению, это происходит из-за того, что аспирантура не включена в рабочий стаж.