«Яндекс» совместно с «Лабораторией Касперского» недавно предотвратил опасную кибератаку на компанию. Об этом сообщил операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский на ПМЭФ.

«Яндекс» недавно вместе с «Лабораторией Касперского» смог выявить одну из кибератак, которая планировалась очень долгое время, которая была очень опасной. И только работая вместе мы смогли ее предотвратить, идентифицировать, изолировать», — сказал он.

По его словам, важно, чтобы эксперты работали вместе, сотрудничали друг с другом и внедряли существующие стандарты информационной безопасности.