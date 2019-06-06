Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР) обновил категории кешбэка по бизнес-картам, сообщает пресс-служба кредитной организации. С 1 июня по 31 июля 2019 года кешбэк 10% будет начисляться за оплату строительных подрядных работ. Кроме того, кешбэк 1% начисляется за покупку строительных и пиломатериалов, товаров для сада и дома.

«Однако кешбэк — лишь часть преимуществ, которые дает универсальная карта для бизнеса. Главное достоинство этого инструмента — простота и прозрачность расчетов. Благодаря безналичной оплате отпадает необходимость в оформлении документов «под отчет» и снятии наличных, а также упрощается отчетность перед налоговой», — говорится в релизе.

Индивидуальные предприниматели могут использовать корпоративную карту как карту физического лица — без ограничений. Управлять лимитами и остатками по карте легко: все операции отслеживаются в интернет-банке Light. Во время выпуска карты можно подключить услугу страхования и возместить ущерб до 50 тыс. рублей в случае наступления страхового случая.



Оформить бизнес-карту УБРиР можно в ближайшем офисе для юридических лиц. Клиенты банка могут отправить онлайн-заявку в интернет-банке.