Криптовалюты нельзя считать частью финансового рынка, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«Мы исходим из того, что не надо торопиться, не надо, пользуясь случаем, что миллионы людей приходят на фондовый рынок, пускаться во все тяжкие и напродавать им инструментов с большим левериджем, привязанные к немыслимым ожиданиям или априори подменяющие фондовый рынок игрой. Потому что если говорить о тех же криптовалютах, говорить о форекс-клубах, то это никакой не финансовый рынок, это игра. Есть люди, которым нравится играть, они в это инвестируют, но круги будут расходиться и задевать всех остальных. Поэтому у нас позиция достаточно жесткая здесь», — подчеркнул Швецов.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила против легализации криптовалют в денежной системе России. По ее словам, этот инструмент несет большие риски для держателей.