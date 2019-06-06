По предварительным данным СК «Сбербанк страхование», сборы за I квартал 2019 года составили почти 4 млрд рублей премии — на 29% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль страховой компании по международным стандартам финансовой отчетности составила 1,4 млрд рублей и выросла на 66%.

На страхование имущества физлиц, включая страхование квартир и частных домов и страхование банковских карт, пришлась наибольшая часть сборов — 3,3 млрд рублей.

Страхование выезжающих за рубеж выросло на 59% до 192 млн рублей, страхование гражданской ответственности — на 48% до 195 млн рублей. По страхованию имущества юридических лиц компания собрала 102 млн рублей премии — на 30% больше, чем за I квартал прошлого года.

Объем страховых выплат СК «Сбербанк страхование» вырос на 54%.