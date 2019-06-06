Сбербанк и платежная система «Мир» совместно разрабатывают специальную онлайн-игру для воспитанников интернатов. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Игра будет мотивировать воспитанников интернатов ставить финансовые цели, разъяснит ценность денег, предупредит о разных видах мошенничествах и даст практические инструменты и навыки по защите собственных средств на примере реальных жизненных ситуаций. Запуск игры запланирован на осень 2019 года», — отмечается в пресс-релизе.



По мнению участников подписания, онлайн-игра станет неоценимым помощником в том числе для одной из самых социально незащищенных категорий граждан — воспитанников и выпускников интернатов, оставшихся без опеки родителей.

«До 18 лет подростки почти не знают, что такое деньги, а в день совершеннолетия получают неограниченный доступ к существенным суммам накопленных социальных выплат на своих счетах и могут стать легкой добычей для мошенников. Кроме того, такая категория подростков сильно подвержена влиянию друзей и знакомых, не всегда разбирающихся в теме личных финансов», — уточняют в банке.