«Рокетбанк» запустил регистрацию самозанятых в мобильном приложении. Теперь клиенты сервиса могут стать самозанятыми за пару свайпов прямо в приложении «Рокетбанк ИКС», сообщили Банки.ру в организации.

«Для этого нужно в настройках учетной записи выбрать пункт «Самозанятость» (он появится после установки обновления «Рокетбанк ИКС» от 5 июня 2019 года) и включить налоговый режим. Запрос в Федеральную налоговую службу отправится автоматически, но доступ к данным клиенту необходимо подтвердить в приложении или на сайте «Мой налог», — отмечают в «Рокетбанке».

После подключения статуса клиенты могут выбрать источники дохода, с которых будет рассчитываться налог: вручную ввести ИНН заказчика или отметить уже поступившие платежи. Эту информацию можно корректировать.

Корректная сумма налога к уплате отображается на главной странице приложения сразу под списком карт и счетов. Напомним, что оплатить налоги можно там же — в новом приложении «Рокетбанка».

Для удобства предусмотрена страница оплаты, которую клиенты банка смогут отправлять любому человеку или компании, чтобы получить деньги за выполненные работы. Кроме того, самозанятые могут загружать справки о доходах и отправлять чеки своим заказчикам.

В «Рокетбанке» напоминают, что стать самозанятым могут те, кто соответствует критериям этого налогового статуса: делают что-то своими руками, оказывают профессиональные услуги или сдают жилье в аренду; работают в Москве, Татарстане, Калужской или Московской областях; совокупный доход не превышает 2,4 млн рублей в год; не имеют наемных сотрудников.