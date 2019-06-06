Почта Банк в III квартале 2019 года включит в свою линейку облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н), сообщил президент кредитной организации Дмитрий Руденко. Ценные бумаги можно будет приобрести в мобильном приложении Почта банка. Технологическую поддержку по открытию счетов будет предоставлять «ВТБ Капитал». Соответствующее соглашение было подписано сегодня на ПМЭФ-2019.

«Нам надо было сделать технологическое решение, поскольку Почта Банк распространен на всей территории страны, но представлен агентами. Зачастую это сотрудники Почты [России], которые прошли минимальный курс обучения, сдали экзамены, они, конечно, не могут выступать консультантами и оформлять сложные продукты, у них есть своя работа», — пояснил Руденко необходимость продажи ОФЗ-н именно через мобильное приложение.

Минфин начал продавать ОФЗ-н в апреле 2017 года. Ранее бумаги реализовались только через Сбербанк и ВТБ. В ноябре 2018-го правительство России расширило список банков-агентов по реализации ОФЗ для населения. Так, в перечень попали, помимо Сбербанка и ВТБ, Промсвязьбанк и Почта Банк. Кроме того, ранее в ЦБ ранее сообщали, что во второй половине 2019 года ОФЗ-н можно будет купить на маркетплейсе.