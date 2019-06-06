Национальная платежная система «Мир» и Почта Банк подписали соглашение о совместной разработке, внедрении и продвижении новых банковских карт, в том числе кобрендовых и сервисов на базе smart-аналитики платежной системы «Мир». Об этом говорится в сообщении НСПК.

Также стороны намерены сотрудничать в направлении повышения доступности финансовых услуг в отдаленных населенных пунктах.



Соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге подписали президент-председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко и председатель правления, генеральный директор НСПК (оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев.