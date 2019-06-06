Мультиформатная розничная компания X5 Retail Group объявляет о заключении соглашения о сотрудничестве торговой сети «Перекресток» и БКС Банка, говорится в пресс-релизе.

Стороны договорились о запуске цифровой карты рассрочки для покупателей сети «Перекресток».

Оформление цифровых карт будет производиться практически мгновенно во всех супермаркетах сети. Для одобрения кредитного лимита покупателям будет достаточно предоставить паспортные данные.