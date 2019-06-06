Документ подписали главный финансовый директор Х5 Retail Group Светлана Демяшкевич и председатель правления БКС Банка Дмитрий Пешнев-Подольский в рамках Петербургского международного экономического форума.
Мультиформатная розничная компания X5 Retail Group объявляет о заключении соглашения о сотрудничестве торговой сети «Перекресток» и БКС Банка, говорится в пресс-релизе.
Стороны договорились о запуске цифровой карты рассрочки для покупателей сети «Перекресток».
Оформление цифровых карт будет производиться практически мгновенно во всех супермаркетах сети. Для одобрения кредитного лимита покупателям будет достаточно предоставить паспортные данные.
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