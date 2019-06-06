Орешкин предупредил о рецессии из-за перегрева потребительского кредитования

Высокие темпы роста потребительского кредитования при недостаочно высоких темпах роста доходов населения несут риски для экономики, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.

«Этот темп роста 30% в годовом выражении — он неустойчив, превышает темпы роста доходов населения. Учитывая дюрацию портфеля два—три года, если ничего сейчас не делать, то в 2021 году мы можем получить из-за этого фактора рецессию», — сказал он.

По его словам, рост потребкердитования также несет социальные риски.