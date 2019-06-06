Периодически на 5-10 минут занимают банкоматы 17% россиян, говорится в опросе Hi-Tech Mail.ru среди 4,5 тыс. человек.

Более 8% респондентов часто собирают за собой очереди. А 50% опрошенных отмечает, что обычно за ними в очереди стоит один человек.

При этом 55% опрошенных сначала проверяют баланс, а потом решают, какую сумму снять с карты; 13% оплачивают услуги: ЖКХ, интернет, детский сад, штрафы ГИБДД.

Крупные суммы кладут на карты 9% респондентов, а 7% с помощью банкомата переводят деньги другим людям, вбивая номер карты.

Вместо использования приложений и сайтов банков некоторые россияне идут к банкомату — 15% заявили, что так им проще оплачивать услуги вроде интернета и ЖКХ. Почти столько же делают перевод по номеру карты с помощью банкомата.