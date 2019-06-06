Ольга Дергунова сменит президента — председателя правления банка ВТБ Андрея Костина на посту директора Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Соответствующее решение было принято на заседании попечительского совета ВШМ СПбГУ, сообщили в ВТБ.

Как уточняется, Дергунова продолжит занимать должность заместителя президента — председателя правления банка ВТБ.

В 2012 году Андрей Костин занял должность декана факультета «Высшая школа менеджмента», а в 2014 году, когда факультет получил статус института, был назначен его директором.

Костин отметил, что за последние семь лет ВШМ СПбГУ удалось вывести на международный уровень. «В современной цифровой реальности мы вступаем в новый этап, где необходим новый технологический скачок. Для этого требуются расширенные компетенции в сфере цифровой экономики. Ольга Дергунова — один из лучших специалистов России в этом вопросе», — пояснил Костин.

По словам председателя попечительского совета ВШМ, специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, под руководством Костина «ВШМ завоевала места в международных рейтингах ведущих бизнес-школ». «Я полностью поддерживаю кандидатуру Ольги Дергуновой. На протяжении многих лет Ольга Константиновна сотрудничает с ВШМ и также сделала многое для формирования ее основ», — отметил Иванов.



Сотрудничество Ольги Дергуновой с ВШМ СПбГУ продолжается с 2007 года, когда она вошла в состав попечительского совета. С тех пор она регулярно принимает участие в мероприятиях школы и выступает с открытыми лекциями.