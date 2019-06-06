Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня 2019 года составил 3 трлн 821 млрд 723,3 млн рублей, что эквивалентно 58 млрд 743,1 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина России.

Как сообщалось ранее, на 1 мая 2019-го объем ФНБ составлял 3 трлн 814 млрд 443,2 млн рублей, что эквивалентно 58 млрд 963,4 млн долларов. Таким образом, объем ФНБ за месяц вырос на 7,28 млрд рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря 2018 года по 31 мая 2019-го составила 309 млн долларов, что эквивалентно 20 млрд 102,5 млн рублей. Курсовая разница от переоценки средств Фонда за период с 1 января по 31 мая 2019-го составила отрицательную величину, равную минус 209 млрд 944,2 млн рублей.