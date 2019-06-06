Торговые разногласия между США и Китаем являются причиной замедления мировой экономики, что влияет и на Россию. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в опубликованном в четверг интервью газете Nikkei.

«Замедление мировой экономики связано с торговыми спорами и ростом протекционизма. Торговые споры США и Китая затрагивают всю мировую экономику и мировые рынки, они замедляют мировую экономику и влияют на РФ», — сказала она.

По ее словам, это в том числе объясняется большими объемами торговли России с Китаем и ЕС. Помимо замедления мировой экономики, как отмечает Набиуллина, торговые споры Китая и США могут привести к колебаниям цен на нефть.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму 200 млрд долларов. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на китайские товары еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.