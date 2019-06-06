Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила в ходе своего выступления на ПМЭФ-2019, что опасается смещения фокуса со структурных реформ на смягчение денежно-кредитной политики.

«Чего опасаюсь? Что нацпроекты, структурные изменения даже при выстраивании эффективного менеджмента — это вызов для государства, привлечение частных инвестиций — все потребует большого времени. А есть большое желание получить результат здесь и сейчас, и возникают вопросы о дополнительных тратах из ФНБ и смягчении денежно-кредитной политики. На наш взгляд, в условиях, когда ограничения лежат в другой сфере, такие меры не дадут повышения темпов экономического роста», — рассказала она.

Набиуллина указала, что проблемы экономики связаны с низкой производительностью труда, недостаточно хорошим инвестклиматом и низким уровнем доверия, а не с недостатком денег.

«А когда начинаем обсуждать решение проблем, то фокус смещается в сторону смягчения денежно-кредитной политики, а не структурных реформ», — отметила она.