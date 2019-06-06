Минэкономразвития РФ ожидает инфляцию в России по итогам 2019 года на уровне ниже 4% и менее 5% уже к концу июня, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в рамках ПМЭФ.

«Мы видим то, что она [инфляция] сейчас будет опускаться ниже, не исключаем, что она будет ниже 4% и, может быть, даже ниже 5% уже к концу первого полугодия», — заявил он.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, инфляция в РФ на конец 2019 года должна составить 4,3%.