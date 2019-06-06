В ближайшие годы рост российской экономики будет около 2% или ниже, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на сессии ПМЭФ.

«В этом году, действительно, я сказал, что по моему прогнозу будет не 1,3% рост, как в официальном прогнозе, а ниже 1%. К сожалению, на мой взгляд, в ближайшие годы наш потенциал роста — около 2% или ниже. То есть, я предполагаю, что мы не достигнем планки в 3% или выше, чтобы выйти на темпы роста выше мирового», — сказал Кудрин.

Банк России прогнозирует рост ВВП в 2019 году в интервале 1,2—1,7%.