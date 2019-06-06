В МЭР не видят конфликта интересов при курировании Росстата.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что Росстат следовало бы вывести из подчинения Минэкономразвития РФ, так как статслужба должна быть независима от ведомств, занимающихся планированием экономической политики.
«Я раньше спокойнее к этому относился, но сегодня все-таки более уверен, что нужно выводить из-под Минэкономразвития Росстат», — сказал Кудрин журналистам.
«Он должен быть независимым от органов, которые планируют экономическую политику. Здесь есть конфликт интересов. Мы всегда думали, что это не так уж важно. Я в данном случае абсолютно доверяю [главе Минэкономразвития Максиму] Орешкину, но все-таки доверие [к ведомству] снижается и возникает подозрение, это очень плохо», — добавил глава Счетной палаты.
Глава МЭР Максим Орешкин в свою очередь заявил, что не видит конфликта интересов при курировании Росстата, выстроена система защиты от вмешательства в работу ведомства.
«Абсолютно нет. У нас выстроена система «китайских стен» с отсутствием каких-либо контактов, систем доступа и какого-либо влияния на работу с точки зрения формирования статистики. Поэтому здесь абсолютно никаких проблем нет», — сказал Орешкин.
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