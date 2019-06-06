Компания «ФлексСофт» с 1991 года вносит большой вклад в развитие российских цифровых технологий. Инновационная «Платформа FXL», созданная специалистами компании, обладает высокой производительностью и уникальной гибкостью для настройки процессов и продуктов, соответствует нормативной базе регуляторов, использует лучшие отечественные системы обеспечения кибербезопасности и защиты информации. Решения компании «ФлексСофт» обеспечивают финансовым организациям необходимую базу для решения поставленных стратегических задач.

За глубокое знание бизнес-процессов в финансово-банковской сфере и создание отечественного программного обеспечения для их автоматизации генеральный директор компании «ФлексСофт» Аркадий Лобас удостоен звания лауреата в номинации «Золотой фонд финансового рынка» и памятной награды.

Аркадий Лобас работает в банковской сфере более 25 лет. Обладает большим опытом создания и внедрения отечественных передовых информационных технологий. Уделяет огромное внимание инновационному развитию решений, способствующих дальнейшей цифровизации экономики, и отличается активной жизненной позицией. Работает в Совете Ассоциации «Россия», Комиссии по банкам и банковской деятельности РСПП и рабочих группах ЦБ РФ.

О компании «ФлексСофт»:

АО «ФлексСофт» занимается разработками в области информационных технологий для финансового сектора экономики более 27 лет. Программные продукты компании «ФлексСофт»: высокопроизводительная АБС Ва-Банк FXL, ядро и главная книга Core System FXL, единый фронт-офис Front Desk FXL и аналитическое хранилище DataForce FXL входят в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Решения компании отмечены в обзорах Gartner и Forrester. В ходе своего развития компания аккумулировала уникальный опыт создания, внедрения, сопровождения и интеграции автоматизированных систем для финансовых организаций любого масштаба.

Источник: FlexSoft