Нагрузка семей с детьми по выплатам долгов за год выросла на 25%, говорится в исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ). Об этом сообщают «Известия» .

По итогам III квартала прошлого года в семьях с детьми в среднем на одного человека приходилось почти 2,5 тыс. рублей, взятых в кредит или же из своих сбережений, годом ранее эта цифра была на уровне 2 тыс. рублей. В бездетных семьях эта цифра составляла 1,9 тыс. рублей на человека. Тенденция говорит о том, что семьи с детьми вынуждены на четверть больше привлекать заемных денег, чем люди, живущие без детей.

У родителей меньше гибкости в расходах и резервах для сбережений, поэтому в условиях экономического спада они оказываются в более тяжелом положении. А ресурсов для наращивания доходов в этих семьях пока нет, уверены эксперты ВШЭ.

Также, по их подсчетам, с увеличением числа детей в семье ухудшается и качество питания, сокращается потребление фруктов, овощей, мяса, молока, яиц, рыбы. Одновременно с этим возрастает потребление более дешевых и менее полезных хлебобулочных изделий и картофеля.

Эксперты ВШЭ в своем исследовании пришли к выводу, что система мер социальной поддержки в России влияет на уровень доходов семей с детьми и в совокупности почти в 1,3 раза уменьшает уровень абсолютной бедности как по населению в целом, так и среди детей до 18 лет.

Впрочем, риск бедности среди этой категории граждан все равно более чем в два раза выше, чем среди взрослого населения, сообщила «Известиям» начальник лаборатории Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина. По мнению эксперта, самыми эффективными мерами социальной поддержки для повышения доходов семей сегодня являются социальные контракты и содействие трудоустройству женщин за счет развития ясельных групп в детских садах. В нацпроекте «Демография» поставлена цель создать 255 тыс. новых мест для детей до трех лет к 2021 году.

Минтруд ставит цель сократить уровень бедности в стране вдвое к 2024 году: с сегодняшних 13,2% до 6,6%, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Добиваться таких результатов планируется за счет повышения минимального размера оплаты труда в соответствии с ростом прожиточного минимума, индексации зарплат бюджетников, повышения страховых пенсий, а также социальных выплат и пособий, отметили в Минтруде. Пилотный проект ведомства по борьбе с бедностью и анализом ее структуры уже запущен в восьми регионах России.

Как уточнили «Известиям» в Банке России, сумма кредитов, выданных физлицам, на 1 мая 2019 года достигла 15,8 трлн рублей, увеличившись с начала года почти на триллион. За два с половиной года долговая нагрузка граждан выросла на треть: на 1 января 2017 года сумма выданных кредитов составляла 10,8 трлн рублей.