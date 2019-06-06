Схема выкупа обязательств банка «Югра» пока непонятна с точки зрения рисков для вкладчиков, сказал глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев, отвечая на вопросы журналистов

«С точки зрения интересов вкладчиков мы конечно будем приветствовать любой выход из ситуации, который даст им возможность вернуть деньги. Но мы не можем оценивать риск этого мероприятия. Мы понимаем, что выкуп осуществляется по какой-то сложной схеме. Как это потом будет решаться, если эта компания вдруг остановит выкуп, оценить пока никто не может. Если этот выкуп поможет вкладчикам вернуть свои средства, хорошо. Если вкладчиков поставят еще в более сложную ситуацию, то будет обидно. Они пойдут к нам скажут: «давайте разбираться». Как разбираться, я пока не знаю. Прецедентов нет», — сказал Исаев.

«Мы обязаны хоть аккуратно, но предупредить, что риски этой концепции никем до конца не проанализированы», — подчеркнул он.