Глава Сбербанка Герман Греф на сессии Петербургского экономического форума о технологической трансформации заметил, что мэр Москвы Сергей Собянин постоянно проводит ремонт дорог в столице.

Банкир попросил градоначальника объяснить, почему московские власти тратят много времени и средств на новые технологические решения.



«Может быть, те же самые проблемы можно решить какими-то другими методами, а деньги направить на социальные проблемы, в конце концов на дороги?» — спросил Греф.

Собянин пояснил, что Москва не зря много тратит на технологии. Например, созданная интеллектуальная транспортная система города, по его словам, улучшила трафик в столице на 15%, хотя и была дорогостоящей.

«Для того чтобы решить эту проблему иными методами, нам потребовалось бы около одного триллиона рублей и перекопать весь город, что физически невозможно», — рассказал мэр.

«Ну вы любите это», — парировал Греф и засмеялся. В зале на его реплику отреагировали аплодисментами и смехом.