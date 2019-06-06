Глава Сбербанка Герман Греф не видит рисков, связанных с соотношением доходов и кредитов домохозяйств, в системе потребительского кредитования России. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала «Россия-24».



«Есть ли угрозы в факторе соотношения доходов домохозяйств и долговой нагрузки — пока нет. Мы не видим этого. И мы не видим, что ближайшие пару лет такая ситуация возникнет», — сказал он.

Греф отметил, что Центральный банк «достаточно плотно контролирует все параметры» рынка потребительского кредитования и регулирует его.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина на полях Петербургского международного экономического форума заявила, что Банк России не видит рисков для финансовой стабильности страны. Она отметила, что также не видит рисков возникновения «пузыря» на рынке розничного кредитования.