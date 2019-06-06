Банк России на ближайшем заседании совета директоров 14 июня может впервые за год снизить ключевую ставку. О такой возможности заявила в четверг в интервью Bloomberg TV глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Данные, полученные за период с прошедшего заседания по ставке, подтверждают существенно более благоприятную, чем ожидалось, динамику по инфляции, пояснила она. «Надо признать, что внешние условия оказались несколько более волатильными в последние недели, и мы примем во внимание все эти факторы, но, по нашему мнению, вариант снижения ставки возможен».

При этом возможен и вариант сохранения ключевой ставки на текущем уровне в 7,75% годовых. По словам Набиуллиной, ЦБ не видит необходимости в «резких движениях». Ранее в четверг в ходе Петербургского международного экономического форума глава ЦБ РФ сказала, что регулятор готов возобновить смягчение монетарной политики «в ближайшем будущем», после того как два упреждающих повышения ставки в прошлом году «дали необходимый эффект».



Данные комментарии — сильнейшие за последнее время сигналы в пользу того, что российский ЦБ готов возобновить смягчение денежно-кредитной политики на фоне замедления инфляции по сравнению с достигнутым ранее в этом году пиком, указывает Bloomberg. Рынок по-прежнему разделен в прогнозах относительно решения по ставке, которое ЦБ может принять на следующей неделе, хотя ожидания смягчения ДКП укрепляются.

Ранее глава ЦБ РФ говорила, что российский регулятор может снизить ключевую ставку уже в II—III квартале текущего года.

Опрос Bloomberg показал, что 14 экономистов ожидают снижения Банком России ключевой ставки на заседании следующей недели на 0,25 процентного пункта — до 7,5% годовых, а еще четверо полагают, что текущая ставка будет сохранена. В пятницу начнется «неделя тишины», в течение которой регулятор не комментирует вопрос ключевой ставки.



Ранее в четверг глава Центробанка РФ также заявила в ходе ПМЭФ, что само по себе снижение стоимости заимствований не подстегнет экономический рост и Россия также должна внедрять реформы для достижения этой цели.



Bloomberg приводит свои данные, согласно которым инфляция в РФ замедлилась до 5,1% в мае с 5,2% в апреле. Напомним, Набиуллина 23 мая этого года говорила , что инфляция в России на данный момент составляет 5,1% в годовом выражении, а к целевым 4% рост цен вернется в начале 2020 года.

Совет директоров Банка России в последний раз снижал ключевую ставку на заседании 23 марта 2018 года — на 0,25 п. п., до 7,25%. В дальнейшем ЦБ два раза повышал ключевую ставку — в сентябре, что стало первым повышением с декабря 2014-го, и в декабре, оба раза — на 0,25 п. п. На последующих заседаниях совет директоров ЦБ сохранял ставку на уровне 7,75%.

