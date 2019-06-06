Законопроект об увеличении суммы страхового возмещения по вкладам в исключительных случаях согласован со всеми ведомствами и должен быть внесен в Госдуму в июне этого года, сообщил журналистам глава АСВ Юрий Исаев

«Мы очень рассчитываем на то, что законопроект будет внесен в Госдуму в июне. Эта проблема объективна. Пока мы не в состоянии в целом повышать страховое покрытие, потому что система пока дотационна. С другой стороны, мы не можем до бесконечности страховать все риски в системе, это ведет к безответственности. Мы должны постараться защитить людей в сложных ситуациях. Сам закон уже готов, со всеми согласован. Он кажется достаточно выверен», — сказал Исаев.

Он отметил, что возможны определенные сложности с тем, чтобы не допустить ошибок и коррупционных моментов. «Возможно, будут определенные сложности, как потом по документам разбираться, чтобы не допустить ошибок и не впасть в коррупционный искус. Но эти вопросы будут отработаны заинтересованными сторонами между первым и вторым чтениями», — пояснил он.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект об увеличении страховой суммы возмещения по депозитам в российских банках для некоторых категорий граждан может быть принят до конца 2019 года. Предложение повысить страховое возмещение по депозитам до 10 млн рублей для некоторых категорий заемщиков ранее выдвинуло Агентство по страхованию вкладов. Идею поддерживают и в ЦБ.