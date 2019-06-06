Российским банкам необязательно трансформироваться в экосистемы, чтобы оставаться востребованными у клиентов, заявил глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.

«Мы с этим обсуждением года на три опоздали, сейчас уже неактуально развивать экосистемы. Я просто в это не очень верю. Да, сложилось на рынке в западных странах и в России какое-то количество технологических монополий. И как во времена «золотой лихорадки» кто-то нашел золото, и все хотят тоже. Означает ли это, что банки — костная, традиционная сторона бизнеса. Конечно, нет. <…> Мы исследование провели: клиенты хотят идти в банк. Это вопрос доверия, в том числе. Они хотят в банк идти, а не в IT-компанию. Они не хотят получать ипотеку в экосистеме», — сказал Верхошинский.