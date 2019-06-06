Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам покупать акции PVH, ожидая их роста на 35%. Компания является одной из самых крупных в мире по продаже одежды и владеет известным брендом Calvin Klein. Сейчас ее бумаги торгуются на уровне 89,26 доллара, в «Финаме» ожидают, что их цена поднимется к 115 долларам.

За последние три месяца бумаги компании подешевели преимущественно в связи с сохранением торговых разногласий между Китаем и США, отмечает аналитик инвесткомпании Наталия Аседова.

Чистая прибыль PVH за три месяца с окончанием 5 мая снизилась с 179,4 млн до 82 млн долларов. Выручка в отчетном периоде повысилась на 1,8%.

«Тем не менее, аналитики продолжают рассматривать бумаги PVH в качестве привлекательного инструмента для инвесторов в долгосрочной перспективе и полагают, что недавнее удешевление акций компании может послужить удачным моментом для открытия новых длинных позиций», — написала она в комментарии.

Аседова отметила, что компания значительно недооценена по отношению к своим конкурентам. Также PVH успешно развивает и расширяет свою деятельность и имеет диверсифицированный портфель брендов. Помимо Calvin Klein ей принадлежат бренды Tommy Hilfiger и Heritage Brands.