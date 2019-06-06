БКС Банк и Электронная торговая площадка (ЭТП) Газпромбанка в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Стороны договорились развивать сервисы финансового супермаркета, принадлежащего ЭТП. Речь идет об электронных банковских гарантиях для участия и обеспечения государственных закупок, тендерных кредитах и займах на исполнение контрактов, а также сервисах по тендерному сопровождению.

Также предприниматели-клиенты ЭТП Газпромбанка получат доступ к онлайн-сервисам банка Сфера — удаленной регистрации ИП и ООО, бесплатной КЭП, рассчетно-кассовом обслуживании, онлайн-бухгалтерии и юридических консультациях для малого бизнеса. Клиенты ЭТП смогут воспользоваться услугами электронного документооборота, финансовой аналитики и конструктора документов.