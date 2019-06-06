Российский рынок банкострахования заметно вырос за 2018 год за счет инвестиционного страхования жизни и страхования при потребкредитовании, однако уже в 2019-м ситуация кардинально изменится. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА» «Рынок банкострахования: рост перед падением» .

За 2018 год рынок банкострахования увеличился на 44,4% до 698 млрд рублей. Доля банковского канала продаж в общем объеме страхового рынка достигла 47,2%, что выше значения 2017-го на 9,4 процентного пункта.

«Драйверы рынка в 2018 году не изменились: это ИСЖ и страхование жизни и здоровья заемщиков по потребкредитам, — комментирует управляющий директор по страховым и инвестиционным рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексей Янин. — Инвестиционное страхование жизни обеспечило 56% абсолютного прироста взносов по банкострахованию за 2018 год, страхование жизни и здоровья заемщиков по потребкредитам — 21%. При этом в структуре банкострахования наибольшая доля взносов пришлась на некредитное страхование — 59,7% за 2018 год, кредитное страхование составило 38,7%, а на страхование рисков банков пришлось всего 1,6%».

Согласно исследованию, в 2018 году концентрация на рынке банкострахования усилилась: 50% рынка пришлось на трех страховщиков, что на 2 п. п. выше значения 2017-го. Доля топ-10 также увеличилась на 2 п. п. и составила 74%. При этом страховщики, связанные с банками, увеличили свою долю на рынке банкострахования на 3 п. п., до 69%. За продвижение страховых продуктов страховщики заплатили банкам комиссионное вознаграждение, составившее 27,5% взносов, полученных через кредитные организации за 2018 год, что выше значения 2017-го на 2,7 п. п.

Общий объем некредитного банкострахования составил 417 млрд рублей. Объем ИСЖ достиг 312,4 млрд рублей, составив 74,9% в структуре некредитного страхования, продвигаемого через банки. Его прирост был крайне высоким (61,9% за год), что оказало определяющее влияние на рост не только рынка банкострахования, но и всего страхового рынка. Также значимую долю в некредитном страховании в 2018 году занимало смешанное страхование жизни (13,3%), объем которого составил 55,3 млрд рублей (плюс 39,3%).

Объем кредитного страхования физических лиц составил 259,2 млрд рублей, превысив значение 2017-го на 36%. В розничном кредитном страховании наибольшую долю по-прежнему занимает страхование жизни и здоровья получателей потребкредитов — 55,6%. Его объем составил 144 млрд рублей, увеличившись на 47,1% за год. Объем ипотечного страхования составил 37,9 млрд рублей (плюс 21,9%), страхования заемщика от потери работы — 24 млрд (плюс 10,6%), страхования автокаско — 16,3 млрд (плюс 5,8%). Страхование заемщиков — юридических лиц сократилось на 26,5% до 10,8 млрд рублей.



Согласно прогнозу «Эксперт РА», по итогам 2019 года крупнейший драйвер прошлых лет — ИСЖ — может продемонстрировать спад на 50%. С апреля 2019 года банки обязаны раскрывать полную информацию об ИСЖ, в том числе о том, что инвестиционный доход не гарантирован, а средства клиента не застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов. В таких условиях ИСЖ больше не сможет «подменять» банковские депозиты. Поддержку рынку окажет розничное кредитное страхование, однако его темпы роста снизятся. В результате рынок банкострахования в 2019 году сократится на 10—12%, заключают аналитики.