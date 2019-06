«Диасофт», наряду с другими глобальными разработчиками банковских решений, принял участие в аналитическом исследовании Forrester Global Banking Platform Deals Survey. На основе данных участников проекта по количеству и суммам заключенных сделок с новыми и текущими клиентами в 2018 году, агентство Forrester составило отчет «Не выбирайте банковское программное обеспечение без понимания состояния рынка банковской платформы» («Don’t Select Banking Software Without Understanding the State of the Banking Platform Market»). Международные эксперты выяснили, каким поставщикам удалось сохранить и расширить свое присутствие на рынке, а также в какой функциональности современных IT-решений банки заинтересованы больше всего.

Исследование Forrester подтвердило прочные позиции компании «Диасофт» на мировом рынке финансовых технологий. Решения компании, построенные в соответствии с современными архитектурными и технологическими принципами, поддерживают как передовые фронт-офисные функции, непосредственно связанные с обслуживанием клиента, так и традиционный бэк-офисный функционал. Такой подход позволяет клиентам «Диасофт» выбирать продукты для комплексной автоматизации бизнеса и для решения отдельных задач банка, среди которых цифровая трансформация бизнеса, а также повышение качества обслуживания клиентов с помощью цифровых технологий, используемых в повседневных банковских операциях. Разработки «Диасофт», в частности, помогают банкам поддерживать новые регуляторные требования, в том числе по МСФО 9.

Подробная информация об отчете по ссылке .

Источник: Компания «Диасофт»