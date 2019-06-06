Мягкая денежно-кредитная политика не приведет к эффективному стимулированию экономического роста в России, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«На наш взгляд, смягчение денежно-кредитной политики в условиях, когда ограничения лежат в другой сфере, не дадут повышения темпов экономического роста, а создадут дополнительные риски для инфляции и для финансовой стабильности. А низкая инфляция, устойчиво низкая инфляция — это тоже один из факторов перехода к инвестиционному типу роста», — сказала Набиуллина, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.

Она, однако, подчеркнула, что ЦБ по-прежнему готов рассматривать в ближайшее время снижение ключевой ставки. Ближайшее заседание совета директоров Банка России состоится 14 июня.