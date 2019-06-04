Банк России в четверг, 6 мая, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Взаимодействие» (регистрационный номер 1704, г. Новосибирск), сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк «Взаимодействие» завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Отражение в финансовой отчетности кредитной организации реальной стоимости активов по требованию Банка России привело к значительному (более 40%) снижению ее капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков», — говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, банк несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ликвидности и нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры

«На балансе банка «Взаимодействие» образовался значительный объем непрофильных низколиквидных активов, преимущественно представленных объектами нежилой недвижимости, в том числе имеющими обременение. В результате кредитная организация оказалась неспособной генерировать денежные потоки, необходимые для своевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками», — также говорится в релизе.

В соответствии с приказом регулятора в банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Банк «Взаимодействие» — участник системы страхования вкладов.