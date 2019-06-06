Банк России не видит в действиях страховщиков ОСАГО признаков ценового сговора, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в кулуарах ПМЭФ-2019, комментируя информацию о соответствующей проверке ФАС.

«Мне кажется, что проверка — это всегда полезное мероприятие, и она поможет установить действительно истину, но, по имеющейся у меня информации — сговор вряд ли возможен в данной ситуации. Идет очень серьезная конкуренция, в том числе в Московском регионе, поэтому я думаю, что говорить о сговоре преждевременно», — сказал он.

ФАС России по обращению руководителя исполкома Общероссийского народного фронта проводит проверку действий страховых компаний по повышению базовых ставок тарифов ОСАГО на предмет ценового сговора.

Как сообщалось ранее, ряд крупных страховщиков ОСАГО — например, «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование» — вернулись к прежним базовым ставкам тарифов для физлиц в Москве — 4 118 рублей, которые были снижены в начале апреля. «Росгосстрах» и ВСК также в мае установили ставку 4 118 рублей, в феврале она составляла 3699 и 3 796 рублей соответственно.

Стоимость ОСАГО снижается после расширения тарифного коридора в январе 2019 года. По данным Российского союза автостраховщиков, средняя цена ОСАГО за январь — май 2019 года снизилась на 5,6% , до 5377 рублей, стоимость полиса для физлиц упала на 4,1%. По данным ЦБ, тарифы ОСАГО «на бумаге» после расширения тарифного коридора выросли примерно на 0,5%, реальная средняя стоимость полиса снизилась на 3,5%.