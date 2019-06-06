Годовая инфляция в России замедлилась примерно до 5% в годовом выражении, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ.

«Годовая инфляция у нас сейчас около 5%», — сказала она.

В конце мая глава ЦБ сообщала об инфляции на уровне 5,1%. По данным Банка России, в марте годовая инфляция составила 5,25%, а в апреле — снизилась до 5,2%.

К концу 2019 года ЦБ ожидает, что инфляция будет несколько выше 4%, однако в начале 2020 года вернется к 4%. Об этом в Госдуме сообщала первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.