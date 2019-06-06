Подписание состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Проект будет реализован в сети автозаправочных станций компании «Татнефть». Кроме того, держатели карт Mastercard Банка ЗЕНИТ смогут снимать наличные во всех российских торгово-сервисных предприятиях, поддерживающих сервис «Наличные с покупкой».



Для получения наличных с покупкой на кассе АЗС «Татнефть» необходимо будет оплатить заправку или любой товар банковской картой Mastercard, одновременно запросив у кассира нужную сумму, и подтвердить операцию вводом ПИН-кода. Необходимая сумма наличных должна быть кратна 100 рублям, но не может превышать 5000 рублей за одну операцию.



«Мы стремимся предоставить клиентам Банка современные и удобные услуги. В России сервис «Наличные с покупкой» появился совсем недавно, но мы уверены, что услуга будет востребована нашими клиентами, — отметил Олег Машталяр, Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ. — Для розничных клиентов это удобство снятия наличных без поиска банкомата, для компании «Татнефть» — повышение конкурентоспособности и снижение расходов на услуги инкассации. Новый сервис позволит Банку ЗЕНИТ и компании «Татнефть» продолжить путь технологичного развития».



«Mastercard приносит в Россию самые современные платежные технологии, которые способствуют развитию безналичной экономики. Мы первыми на рынке начали внедрение сервиса «Наличные с покупкой» и активно работаем над расширением партнерской сети банков и торговых предприятий. Наши исследования показывают, что у сервиса есть большой потенциал — он воспринимается россиянами как удобный и быстрый способ снятия наличных, — комментирует Алексей Малиновский, глава Mastercard в России. — Мы рады, что к нам присоединился Банк ЗЕНИТ. Сервис «Наличные с покупкой» будет под рукой у автомобилистов и их спутников».



Банк ЗЕНИТ совместно с Mastercard одними из первых в России реализуют возможность получения наличных при оплате покупки банковской картой. Этот сервис уже работает в десятках стран по всему миру: США, Великобритании, Германии, Польше и других. О запуске сервиса в России Mastercard объявила на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году.