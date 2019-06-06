Минимальная сумма при открытии вклада через мобильный и интернет-банк, а также в банкоматах и терминалах Банка составляет 30 тыс. рублей, в офисах Банка – 100 тыс. рублей. Пополнение и снятие средств не предусмотрены.

Срок размещения на выбор клиента – от 3 месяцев до 3 лет. В зависимости от срока размещения средств доходность составит от 6,74% до 7,64% годовых, с учетом капитализации. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Условиями предусмотрена автоматическая пролонгация вклада не более двух раз.

Узнать более подробную информацию по вкладу «Мой доход» можно на сайте Банка www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» – «Вклады» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).