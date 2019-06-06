Предполагается установка до 200 платежных терминалов и увеличение поступлений в городской бюджет на 3 млрд рублей.

Соглашение подписано в рамках рабочей встречи заместителя председателя правления банка «Возрождение» Натальи Шабуниной с первым заместителем председателя Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Николаем Рогачевым, директором Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр трудовых ресурсов» Алексеем Чистяковым и директором Санкт-Петербургского филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД РФ Дмитрием Ромашко.

«В рамках соглашения планируется развивать сотрудничество в области цифровизации приема платежей в пользу бюджета РФ в миграционных центрах Санкт-Петербурга. Более того, банк «Возрождение» и Петербургский Центр трудовых ресурсов готовы к масштабированию проекта на другие регионы России», – заявила Наталья Шабунина.

Первые 16 платежных терминалов банка «Возрождение» были установлены в 2017 году в помещениях ГАУ «Центр трудовых ресурсов» Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, в 2018 году – в 4-х миграционных центрах и помещениях 5-ти крупнейших в регионе работодателей для иностранных граждан. В 2018 году через терминалы совершено 56,5 тыс. патентных платежей на сумму 0,2 млрд рублей, за первые 5 месяцев 2019 года – 82,9 тыс. патентных платежей на 0,3 млрд рублей.

Проект Центра трудовых ресурсов и банка «Возрождение», по предварительным расчетам, позволит увеличить поступления патентных платежей в городской бюджет на 3 млрд рублей в год. Фактически, это первый серьезный шаг к формированию системы современного финансового контроля легальности трудовой миграции. Новая терминальная система позволяет отслеживать легальность пребывания каждого воспользовавшегося ею иностранного гражданина в режиме онлайн, а сам платеж через нее возможен по QR-коду, который трудовой мигрант получает при формировании пакета документов на патент.