Первая тестовая операция по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей (СБП) проведена в рамках Петербургского международного экономического форума на стенде платежной системы «Мир» через банк «Русский Стандарт», выступающий эквайрером. Об этом говорится в сообщении НСПК.

Оператором и расчетным центром СБП выступает Банк России, Национальная система платежных карт является операционным, платежным и клиринговым центром системы.

Чтобы оплатить товары и услуги с помощью QR-кода необходимо выбрать оплату через СБП, затем просканировать QR-код с помощью своего мобильного банка на смартфоне и подтвердить оплату в приложении.